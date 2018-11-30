М. Сикора: до конца жизни буду помнить, как было здорово в Минске

Известный тренер Марек Сикора вспомнил о работе в России и Континентальной хоккейной лиге. Сегодня, 30 ноября, чешскому специалисту исполнилось 70 лет. Сикора — единственный тренер, выведший минскую команду в плей-офф два сезона подряд.

«Моей последней работой в хоккее была роль эксперта на ТВ в течение пяти сезонов, причём начало положили во время минского чемпионата мира по хоккею в 2014 году. После последнего первенства мира в Дании я закончил этот этап. 70 лет для меня — верхняя граница в хоккее. Дальше нужно жить по-другому. Больше сосредоточиться на себе, на здоровье. На телевидении хотели, чтобы я остался. Комментировал матчи сборной Чехии на чемпионатах мира и на этапах Евротура, и все говорили, что очень понятно объясняю. Простые болельщики понимали, о чём я рассказывал. Это не вопрос денег. Я считаю, что хоккей — спорт молодых. Это динамичный и быстрый вид спорта. Жёсткий. В спорте нужно принимать решения мгновенно. Когда тебе 70 лет, ты не готов быстро ответить «да» или «нет».

Впервые я работал в России в период с 2003 по 2005 год. Руководил магнитогорским «Металлургом». А когда вернулся в Чехию, то возглавил «Ласселсбергер» из города Пльзень, где живу. У команды дела шли крайне плохо. Руководители думали, что придёт Сикора, звёздный тренер, и всё исправит. Но нет, это была катастрофа! Уже не вспомню, как мы закончили первый сезон, но точно без плей-офф. Во втором сезоне меня выгнали, и правильно сделали. Я почувствовал, что не могу работать дальше. Пошёл к руководству и сказал: «Друзья, нужно со мной закончить. Не имеет смысла продолжать. Команде нужен новый импульс». Мне не нравится, когда тренер держится за своё место, хотя понятно, что команда играет плохо. А тот сезон в «Ласселсбергере» был самым-самым-самым плохим в моей карьере.

Кстати, был момент в моём первом сезоне в минском «Динамо», когда меня можно было увольнять. Наверное, дело в какой-то неудачной серии матчей. Юрий Фёдорович Бородич поддержал меня. Даже сказал какие-то слова по-чешски. Доверял мне, за что я благодарен, и конец регулярного сезона хорошо для нас сложился. Мы вышли в плей-офф и сыграли отличную серию с ярославским «Локомотивом». Радостно вспоминать время в «Динамо». Частенько на «Минск-Арене» собиралось 15 тысяч болельщиков, а то и больше. Думаю, что до конца жизни буду помнить, как здорово мне было в Минске.



Во втором сезоне дела шли лучше, но в первом раунде плей-офф мы попали на московское «Динамо» Олега Знарка, которое в то время задавало тон. Если помните, несколько наших домашних игр в плей-офф перенесли в Бобруйск, так как на «Минск-Арене» проходил какой-то молодёжный чемпионат мира. На нас перенос матчей в другой город плохо сказался. Рассчитывали на поддержку полной «Минск-Арены», которая позволила бы обыграть москвичей хотя бы раз. В итоге о завершении карьеры я сказал именно в Бобруйске, на пресс-конференции после четвёртого матча серии с московским «Динамо». Операцию на колене уже запланировали, так что назад дороги не было. Я ушёл.

В следующем сезоне в сентябре или октябре позвонил Юрий Фёдорович, а в «Динамо» как раз выгнали Кари Хейккиля. Бородич сказал: «Надо бы помочь». Отказался, а он через день снова звонит. На этот раз ответил «да». Не знаю, было ли это правильным решением и помог ли я чем-то в качестве консультанта. Смотрел тренировки, а во время матчей не мог вмешиваться в работу тренеров со своими советами. У них имелся свой план, мне было неудобно в роли консультанта. Хотел кое-что поменять, но какому тренеру будет приятно, когда лезут в его работу?» — приводит слова Сикоры sport.tut.by.