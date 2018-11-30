Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Ак Барс» — «Локомотив»: Пол Постма вернулся в состав хозяев

«Ак Барс» — «Локомотив»: Пол Постма вернулся в состав хозяев
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Ак Барса» и «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Игра начнётся в 19:00 мск.

В состав казанского клуба вернулся защитник Пол Постма, пропустивший предыдущую игру с «Торпедо» (5:1) из-за ротации.

«Ак Барс»:

Гарипов (Подъяпольский);
Яруллин – Марков, Секач – Азеведу – Зарипов;
Батыршин – Абросимов, Лукоянов – Михеев – Потапов;
Манухов – Постма, Глухов – Попов – Галиев;
Ткачёв – Свитов – Клинкхаммер, Кара.

«Локомотив»:

Коновалов (Салак);
Афанасьев – Накладал, Локтионов – Контиола – Е. Аверин;
Елесин – Кронвалль, Апальков – Ильенко – Картаев;
Осипов – Н. Аверин, Юртайкин – Алексеев – Кудрявцев;
Черепанов, Каюмов – Иванов – Коваленко, Слепец.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча «Ак Барс» — «Локомотив».

«Салават Юлаев» обменял Основина в «Ак Барс» на Бурмистрова
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент