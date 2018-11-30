«Ак Барс» — «Локомотив»: Пол Постма вернулся в состав хозяев

Стали известны составы «Ак Барса» и «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Игра начнётся в 19:00 мск.



В состав казанского клуба вернулся защитник Пол Постма, пропустивший предыдущую игру с «Торпедо» (5:1) из-за ротации.



«Ак Барс»:



Гарипов (Подъяпольский);

Яруллин – Марков, Секач – Азеведу – Зарипов;

Батыршин – Абросимов, Лукоянов – Михеев – Потапов;

Манухов – Постма, Глухов – Попов – Галиев;

Ткачёв – Свитов – Клинкхаммер, Кара.



«Локомотив»:



Коновалов (Салак);

Афанасьев – Накладал, Локтионов – Контиола – Е. Аверин;

Елесин – Кронвалль, Апальков – Ильенко – Картаев;

Осипов – Н. Аверин, Юртайкин – Алексеев – Кудрявцев;

Черепанов, Каюмов – Иванов – Коваленко, Слепец.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча «Ак Барс» — «Локомотив».