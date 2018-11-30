Кадейкин – о давлении на «Салават»: меня не волнует, кто на кого гонит

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился мнением о давлении, которое оказывают на уфимскую команду.



«Я — игрок, прихожу на тренировку, надеваю форму и выхожу на лёд. Меня не должны волновать вопросы, кто на кого гонит. У нас начинается всё вот это: пресса давит, кто-то ещё что-то пишет. Нас это не должно волновать. У команды в последних двух матчах два поражения с сухим счётом. Эта проблема волнует, а не то, что о нас говорят.



Мы не забили двум командам, с которыми играть в плей-офф. «Салавату» ещё попасть туда надо, понятно, что полсезона впереди. Надо переворачивать ситуацию, понятно, что это стыковые игры, и по ним команду будут оценивать в конце сезона. Мы думаем только об этом, а не о том, что про нас пишут», — приводит слова Кадейкина «Горобзор».

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