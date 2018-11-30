Кузнецов: у меня небольшой мозг, поэтому я не ощутил последствий сотрясения

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о самочувствии после возвращения к тренировкам. Россиянин не принимал участия в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с середины ноября.



«Первое ли это моё сотрясение мозга? У меня небольшой мозг, поэтому я не ощутил серьёзных последствий сотрясения. Чувствую себя хорошо», — приводит слова Кузнецова североамериканский журналист Изабель Хуршудян в своём «твиттере».



Кузнецов получил повреждение в выездной игре с «Виннипег Джетс» (1:3) в результате удара в голову со стороны форварда «реактивщиков» Брэндона Танева. Ожидается, что российский хоккеист получит место в составе на предстоящую игру с «Нью-Джерси Дэвилз». На тренировке он работал во втором звене столичного клуба.

Кузнецов попал под каток «Виннипега». Его вырубили локтем в голову Оши тоже досталось.