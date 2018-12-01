Одолеет ли «Авангард» «Магнитку» и другие матчи дня

Сегодня, 1 декабря, в Континентальной хоккейной лиге пройдут семь матчей регулярного чемпионата.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Барыс» — «Автомобилист»
— «Салават Юлаев» — «Адмирал»
— «Трактор» — «Динамо» Р
— «Торпедо» — «Динамо» М
— «Авангард» — «Металлург»
— «Нефтехимик» — «Северсталь»
— «Спартак» — ЦСКА
Принять участие в опросе можно также на PlayBuzz.
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