Одолеет ли «Авангард» «Магнитку» и другие матчи дня

Сегодня, 1 декабря, в Континентальной хоккейной лиге пройдут семь матчей регулярного чемпионата.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Барыс» — «Автомобилист»

— «Салават Юлаев» — «Адмирал»

— «Трактор» — «Динамо» Р

— «Торпедо» — «Динамо» М

— «Авангард» — «Металлург»

— «Нефтехимик» — «Северсталь»

— «Спартак» — ЦСКА

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