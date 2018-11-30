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«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: Кузнецов выйдет на лёд, Яковлев попал в запас

«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: Кузнецов выйдет на лёд, Яковлев попал в запас
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов примет участие в предстоящей игре с «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом сообщает журналист Стивен Уайно.

Россиянин пропустил предыдущие шесть встреч с участием столичной команды из-за повреждения. Кузнецов получил повреждение в выездной игре с «Виннипег Джетс» (1:3) в результате удара в голову со стороны форварда «реактивщиков» Брэндона Танева. На последней тренировке он работал во втором звене столичного клуба.

Защитник «дьяволов» Егор Яковлев не поможет команде в игре с «Вашингтоном». Российский хоккеист попал в запас, в стартовом составе его заменит Мирко Мюллер.

В этом сезоне Кузнецов набрал 21 (6+15) очко в 18 матчах регулярного чемпионата. Яковлев провёл шесть матчей и отметился двумя результативными передачами.

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