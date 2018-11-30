«Эдмонтон» забрал с драфта отказов Валентина Зыкова

«Эдмонтон Ойлерз» забрал с драфта отказов нападающего Валентина Зыкова, сообщает официальный сайт канадской команды. Ранее от услуг российского хоккеиста отказалась «Каролина Харрикенйз».

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23-летний Зыков принял участие в 13 матчах текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, записав на свой счёт три результативные передачи при показателе полезности «-1» и нуле минут штрафного времени. Среднее игровое время форварда составляло чуть менее десяти минут на льду за матч.



В прошлом сезоне Зыков стал лучшим бомбардиром Американской хоккейной лиги, но за «Каролину» провёл только 10 игр.

Голкипер «ураганов» Скотт Дарлинг, ранее выставленный на драфт отказов, отправится в клуб Американской хоккейной лиги «Шарлотт Чекерс».