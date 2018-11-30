Любушкин: Ярославль — замечательный город, много церквей. В Аризоне всё иначе

Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин поделился впечатлениями от пребывания в Национальной хоккейной лиге. 24-летний спортсмен перебрался в Северную Америку, покинув ряды «Локомотива».



«Это была моя мечта, и вот я сюда приехал. Надо ещё окончательно закрепиться, но в целом мне здесь всё нравится, я наслаждаюсь игрой, выкладываюсь в каждой смене и получаю удовольствие. Всё зависит от меня самого — как я покажу тренерскому штабу, на что способен. Чем лучше я играю, тем большего игрового времени получаю.



Ярославль — замечательный город. Маленький, много церквей. Я сам родом из Москвы, но, приехав туда, полюбил этот город. В Аризоне всё по-другому. Здесь более отпускной, что ли, стиль жизни. Всё на релаксе, всё спокойно. Плюс тепло всегда и много солнца — в этом большое отличие от Ярославля», — цитирует Любушкина официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне россиянин провёл 12 матчей в регулярном чемпионате, не сумев отметиться результативными действиями.

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