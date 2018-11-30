«Витязь» одолел «Слован» в овертайме, Сёмин оформил дубль

«Витязь» встречался со «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Подольске и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев.



Подопечные Владимира Орсага обеспечили себе преимущество в две шайбы к середине второго игрового отрезка — в обоих случаях точными бросками отметился Рудольф Червены. «Витязь» проявил характер и сумел отыграться в третьей двадцатиминутке благодаря голам Алексея Макеева и Александра Сёмина. Командам не удалось выявить победителя в основное время, и судьба встречи решилась в овертайме — победу хозяевам принёс Сёмин.

Клуб из Братиславы продлил серию поражений до шести игр, а подмосковный клуб прервал серию из двух проигрышей.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.