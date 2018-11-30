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«Витязь» одолел «Слован» в овертайме, Сёмин оформил дубль

«Витязь» одолел «Слован» в овертайме, Сёмин оформил дубль
Хоккей / КХЛ

«Витязь» встречался со «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Подольске и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев.

Подопечные Владимира Орсага обеспечили себе преимущество в две шайбы к середине второго игрового отрезка — в обоих случаях точными бросками отметился Рудольф Червены. «Витязь» проявил характер и сумел отыграться в третьей двадцатиминутке благодаря голам Алексея Макеева и Александра Сёмина. Командам не удалось выявить победителя в основное время, и судьба встречи решилась в овертайме — победу хозяевам принёс Сёмин.

Клуб из Братиславы продлил серию поражений до шести игр, а подмосковный клуб прервал серию из двух проигрышей.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2018, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
3 : 2
0:1, 0:1, 2:0, 1:0
Слован
Братислава
0:1 – Червены (Месарош) – 09:12 (5x5), 0:2 – Червены (Ржепик, Желина) – 28:15 (5x5), 1:2 – Макеев – 41:48 (5x5), 2:2 – Сёмин (Аалтонен, Стасенко) – 49:35 (5x5), 3:2 – Сёмин (Аалтонен, Ортио) – 64:01 (4x3)
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