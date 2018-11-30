Защитник Никита Лисов продолжит карьеру в «Амуре»

Защитник «Рубина» Никита Лисов продолжит карьеру в «Амуре», информирует пресс-служба тюменского клуба.



Воспитанник школы московского ЦСКА уже играл в Континентальной хоккейной лиге за несколько клубов, в том числе, в прошлом сезоне. Между «Рубином» и Лисовым изначально была договорённость, что, в случае поступления 24-летнему игроку предложения из команды КХЛ, он сможет вернуться в элитный дивизион.



За 28 матчей в составе «Рубина» Лисов набрал 12 (4+8) очков по системе «гол+пас». Его показатель полезности составил «+12». Ранее хоккеист защищал цвета ЦСКА, «Нефтехимика», «Адмирала», «Авангарда» и «Сочи».

Хабаровский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 23 очка в 32 матчах. В ближайшей игре дальневосточная команда встретится на выезде с московским «Динамо» (3 декабря).