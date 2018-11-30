Игроки ЦСК ВВС едва не подрались после гола команды в матче ВХЛ

ЦСК ВВС обыграл ХК «Рязань» со счётом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.



Интересный эпизод произошёл в концовке второго периода, когда хоккеисты самарской команды забросили пятую шайбу. Игроки хозяев повздорили и едва не устроили драку на скамье запасных.

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».

В составе ЦСК ВВС заброшенными шайбами отметились Данил Семёнов, Алексей Сыромятников, Александр Авцин, Павел Порядин (дважды) и Тимур Хафизов. У «Рязани» точные броски на свой счёт записали Юрий Муравьёв и Артём Прохоров.



Рязанские хоккеисты занимают 15-е место в турнирной таблице, а самарская команда располагается на 21-м месте, отставая от соперника на четыре очка.