Гуськов: к Ковальчуку не должно быть серьёзных претензий — он делает своё дело

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал ситуацию с российским нападающим клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Ильёй Ковальчуком, который в последних матчах получал минимум игрового времени.

«Когда команда плохо играет, всегда в этом обвиняют только лидеров, сильнейших игроков. На Ковальчука смотрят через огромную лупу, и весь негатив по отношению к «Кингз» в основном падает на Илью. Мы же не видим, чтобы в прессе обсуждалась игра хоккеиста третьего-четвёртого звеньев — ведь не от них же зависит результат. Но я сейчас не вижу, чтобы Ковальчук по игре был слабее кого-либо из других ведущих игроков «Лос-Анджелеса». Поэтому к нему не должно быть никаких серьёзных претензий — он делает своё дело. И не надо забывать, что выигрывает и проигрывает не Ковальчук, а вся команда. Так что здесь больше вопросов к прессе, которая активно муссирует его фамилию.

У каждого тренера свой так называемый воспитательный процесс, воспитательные меры. У российских специалистов один менталитет, у североамериканских тренеров — совсем другой, который нам вообще очень трудно понять. Моё мнение — эта ссылка в низшие звенья ненадолго. Главное, чтобы Илюха набрался терпения и продолжал работать. Мы же знаем, как он может играть, и, возможно, у тренеров «Лос-Анджелеса» есть своя стратегия по поводу того, как они будут использовать Ковальчука», — приводит слова Гуськова «Спорт день за днём».

В игре с «Эдмонтон Ойлерз» (2:3) Ковальчук не смог набрать очки в 11-м матче подряд, он провёл на льду 14 минут и 11 секунд. Ранее россиянин вернулся в первую спецбригаду большинства. Последний раз форвард отметился результативными действиями в матче с «Анахайм Дакс», который прошёл три недели назад. В той игре россиянин стал автором заброшенной шайбы и двух результативных передач.