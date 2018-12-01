Меньшиков: между игроками «Динамо» появилось необходимое взаимопонимание

Защитник московского «Динамо» Виталий Меньшиков высказал мнение о последних результатах команды. Подопечные Владимира Крикунова в первый раз в сезоне выиграли три встречи подряд. На выезде бело-голубые оказались сильнее «Северстали» (2:1), а дома — «Йокерита» (2:0) и «Слована» (3:0).

«У нас стабилизировались сочетания пятерок, защитники и нападающие выходят в сыгранных связках, появилось необходимое взаимопонимание. Стали лучше играть в меньшинстве, потому что появилась уверенность. Тренерский штаб внёс важные коррективы, стали играть активнее, не давали сопернику поднять голову.

В матче с «Торпедо» нас устроит только победа, нам необходимо выигрывать, чтобы «Динамо» скорее вернулось на своё место», — приводят слова Меньшикова «Известия».

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