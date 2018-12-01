«Каролина» — «Анахайм»: А. Свечников забросил шестую шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» принимает «Анахайм Дакс» (идёт второй период, 1:0). Счёт на 19-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Андрей Свечиников, ассистентами выступили Даги Хэмилтон и Себастьян Ахо.

Посмотреть видео гола Свечникова можно на официальном сайте НХЛ.



В этом сезоне 18-летний нападающий принял участие в 24 матчах «регулярки», в его активе до этой игры было пять заброшенных шайб и шесть результативных передач при показателе полезности «+1» и 16 минутах штрафа. Среднее игровое время второго номера драфта НХЛ-2018 составляет 14 минут 2 секунды. В последних пяти матчах российский форвард только один раз провёл на льду меньше 15 минут.