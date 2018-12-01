3 очка Овечкина помогли «Вашингтону» одержать 7-ю победу победу подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:3.

Хозяева открыли счёт на 4-й минуте – отличился Никлас Бекстрём. Во втором периоде на шайбу Тома Уилсона точным броском ответил Трэвис Зейджак. В третьем игровом отрезке за «Вашингтон» два гола забил оформивший хет-трик Бекстрём, по голу в активе Андре Бураковски и Александра Овечкина, второй матч подряд поразившего пустые ворота.

Также на его счету две результативные передачи и показатель полезности «+3» за 21.29 на льду. Евгений Кузнецов в первом матче после возвращения сделал голевой пас, у него «-1» за 17.37. У Дмитрия Орлова «-2» за 22.58.

«Вашингтон» одержал 7-ю победу подряд и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка. «Дьяволы» (22) проиграли 3-й раз подряд, они – 14-е.