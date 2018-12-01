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3 очка Овечкина помогли «Вашингтону» одержать 7-ю победу победу подряд

3 очка Овечкина помогли «Вашингтону» одержать 7-ю победу победу подряд
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:3.

Хозяева открыли счёт на 4-й минуте – отличился Никлас Бекстрём. Во втором периоде на шайбу Тома Уилсона точным броском ответил Трэвис Зейджак. В третьем игровом отрезке за «Вашингтон» два гола забил оформивший хет-трик Бекстрём, по голу в активе Андре Бураковски и Александра Овечкина, второй матч подряд поразившего пустые ворота.

Также на его счету две результативные передачи и показатель полезности «+3» за 21.29 на льду. Евгений Кузнецов в первом матче после возвращения сделал голевой пас, у него «-1» за 17.37. У Дмитрия Орлова «-2» за 22.58.

«Вашингтон» одержал 7-ю победу подряд и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка. «Дьяволы» (22) проиграли 3-й раз подряд, они – 14-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2018, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
6 : 3
1:0, 1:1, 4:2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Бекстрём (Овечкин, Кемпны) – 03:51 (5x5), 2:0 – Уилсон (Нисканен, Эллер) – 20:08 (4x5), 2:1 – Зейджак – 29:23 (4x5), 3:1 – Бураковски (Кемпны, Бекстрём) – 45:45 (5x5), 4:1 – Бекстрём (Кузнецов, Карлсон) – 50:57 (5x3), 4:2 – Хишир – 52:35 (5x5), 4:3 – Юханссон (Хишир, Холл) – 58:10 (5x5), 5:3 – Овечкин – 58:30 (en), 6:3 – Бекстрём (Овечкин) – 59:37 (en)
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