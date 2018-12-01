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«Флорида» обыграла «Баффало», Дадонов отметился голом

«Флорида» обыграла «Баффало», Дадонов отметился голом
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на домашнем льду обыграл в овертайме «Баффало Сэйбрз» — 3:2.

В первом периоде команды обменялись результативными атаками – на гол одного из лучших снайперов лиги Джеффа Скиннера точным броском ответил форвард гостей Джаред Макканн. Во втором игровом отрезке усилиями Сэма Райнхарта «клинки» вновь вышли перёд. Российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов восстановил равновесие на 52-й минуте, реализовав большинство, а победу «Флориде» принёс забивший в овертайме Александр Барков.

Дадонов продлил результативную серию до четырёх матчей, в этой игре он заработал показатель полезности «-1», нанёс 7 бросков в створ, проведя на льду 17 минут и 34 секунды (3.47 – в большинстве). Богдан Киселевич участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2018, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3 : 2
1:1, 0:1, 1:0, 1:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Скиннер (Райнхарт, Айкел) – 10:55 (5x5), 1:1 – Макканн (Мэтисон, Ватрано) – 18:31 (5x4), 1:2 – Райнхарт (Айкел, Улльмарк) – 22:41 (5x4), 2:2 – Дадонов (Юбердо, Яндл) – 51:56 (5x4), 3:2 – Барков (Юбердо, Экблад) – 62:26 (3x3)
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