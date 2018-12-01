«Анахайм» победил «Каролину», несмотря на гол Свечникова

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» дома в овертайме уступил «Анахайм Дакс» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1).

Счёт в конце первого периода открыл российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников, забросивший шестую шайбу в сезоне. В концовке третьего игрового отрезка «утки» восстановили равновесие усилиями Понтуса Оберга. В овертайме победу гостям принёс Райан Гецлаф.

На счету Андрея три броска в створ и силовой приём за 16 минут и 39 секунд, проведённых на льду (5.09 – в большинстве).

«Каролина» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» (31) одержал третью победу подряд, «утки» — третьи на Западе.