Ковальчук не попал в заявку на матч с «Калгари»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» принимает «Лос-Анджелес Кингз» (1:1 после второго периода). Российский нападающий «королей» Илья Ковальчук не принимает участия во встрече из-за травмы голеностопа, сообщает сайт клуба. Главный тренер «Лос-Анджелеса» Уилли Дежарден отметил, что повреждение не очень серьёзное, а игрок пропустит несколько дней.

В игре с «Эдмонтон Ойлерз» (2:3) Ковальчук не смог набрать очки 11-й раз подряд, он провёл на льду 14 минут и 11 секунд. Ранее россиянин вернулся в первую спецбригаду большинства. Последний раз форвард отмечался результативными действиями в игре с «Анахайм Дакс», который прошёл три недели назад. В той встрече россиянин стал автором заброшенной шайбы и двух результативных передач.