«Лос-Анджелес» без Ковальчука уступил «Калгари»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде проиграл «Калгари Фэймз» — 1:4.

Счёт уже на 36-й секунде открыл нападающий хозяев Микаэль Баклунд. В середине второго периода Адриан Кемпе восстановил равновесие, но в третьем игровом отрезке Джонни Годро вновь вывел «огоньков» вперёд. В концовке встречи всё тот же Баклунд оформил дубль, поразив пустые ворота. Точку в матче поставил Шон Монахан, также отличившийся при игре «5 на 6».

Российский нападающий «королей» Илья Ковальчук пропускал встречу из-за повреждения голеностопа, он выбыл из строя на несколько дней.

«Лос-Анджелес» остался на последнем месте в турнирной таблице лиги, потерпев второе поражение подряд, у команды Ковальчука 19 очков. «Калгари» (32) поднялся на третью позицию на Западе.