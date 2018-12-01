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«Лос-Анджелес» без Ковальчука уступил «Калгари»

«Лос-Анджелес» без Ковальчука уступил «Калгари»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде проиграл «Калгари Фэймз» — 1:4.

Счёт уже на 36-й секунде открыл нападающий хозяев Микаэль Баклунд. В середине второго периода Адриан Кемпе восстановил равновесие, но в третьем игровом отрезке Джонни Годро вновь вывел «огоньков» вперёд. В концовке встречи всё тот же Баклунд оформил дубль, поразив пустые ворота. Точку в матче поставил Шон Монахан, также отличившийся при игре «5 на 6».

Российский нападающий «королей» Илья Ковальчук пропускал встречу из-за повреждения голеностопа, он выбыл из строя на несколько дней.

«Лос-Анджелес» остался на последнем месте в турнирной таблице лиги, потерпев второе поражение подряд, у команды Ковальчука 19 очков. «Калгари» (32) поднялся на третью позицию на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2018, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
4 : 1
1:0, 0:1, 3:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Баклунд (Броди, Беннетт) – 00:36 (5x5), 1:1 – Кемпе (Вагнер) – 33:41 (5x5), 2:1 – Годро (Линдхольм, Ткачук) – 47:44 (5x4), 3:1 – Баклунд (Ткачук, Линдхольм) – 59:28 (en), 4:1 – Монахан (Баклунд) – 59:52 (en)
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