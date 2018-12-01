«Сент-Луис» обыграл «Колорадо», Тарасенко и Задоров забросили по шайбе

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде в овертайме обыграл «Колорадо Эвеланш» — 3:2

Гости повели в счёте на 5-й минуте –отличился Владимир Тарасенко, продливший голевую серию до трёх игр, одним из ассистентов выступил Иван Барбашёв. В концовке периода Александр Стин увеличил преимущество «блюзменов». «Лавины» сумели отыграться – голы на счету российского защитника Никиты Задорова и главного бомбардира сезона Микко Рантанена. Победу гостям принёс Колтон Парайко, забивший в овертайме.

Второй звездой встречи стал вратарь «Колордо» Семён Варламов, отразивший 34 броска из 37. Задоров совершил 5 силовых приёмов и заблокировал 3 броска, сыграв 23 минуты и 22 секунды. У Владислава Каменева «-1» за 5.35.

Тарасенко признан третей звездой матча, у него «+1» и 4 броска за 19.41. У Барбашёва «+1» и 3 силовых приёма за 11.57.

Посмотреть видео гола Задорова можно на YouTube.

Посмотреть видео гола Тарасенко можно на YouTube.