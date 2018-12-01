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«Сент-Луис» обыграл «Колорадо», Тарасенко и Задоров забросили по шайбе

«Сент-Луис» обыграл «Колорадо», Тарасенко и Задоров забросили по шайбе
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде в овертайме обыграл «Колорадо Эвеланш» — 3:2

Гости повели в счёте на 5-й минуте –отличился Владимир Тарасенко, продливший голевую серию до трёх игр, одним из ассистентов выступил Иван Барбашёв. В концовке периода Александр Стин увеличил преимущество «блюзменов». «Лавины» сумели отыграться – голы на счету российского защитника Никиты Задорова и главного бомбардира сезона Микко Рантанена. Победу гостям принёс Колтон Парайко, забивший в овертайме.

Второй звездой встречи стал вратарь «Колордо» Семён Варламов, отразивший 34 броска из 37. Задоров совершил 5 силовых приёмов и заблокировал 3 броска, сыграв 23 минуты и 22 секунды. У Владислава Каменева «-1» за 5.35.

Тарасенко признан третей звездой матча, у него «+1» и 4 броска за 19.41. У Барбашёва «+1» и 3 силовых приёма за 11.57.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2018, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2 : 3
0:2, 1:0, 1:0, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Тарасенко (Эдмундсон, Барбашев) – 04:57 (5x5), 0:2 – Стин – 19:29 (5x4), 1:2 – Задоров – 21:08 (5x5), 2:2 – Рантанен – 42:13 (5x4), 2:3 – Парэйко (Эдмундсон) – 61:34 (3x3)

Посмотреть видео гола Задорова можно на YouTube.

Посмотреть видео гола Тарасенко можно на YouTube.

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