Том Уилсон получил матч-штраф за удар в голову

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон получил матч-штраф во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3). В конце второго периода Уилсон был наказан за удар в голову форварда Бретта Сени. Уилсон ударил Сени со спины, когда игрок «Дэвилз» не владел шайбой, за что тут же получил удаление до конца матча. Хоккеист «дьяволов» некоторое время провёл на скамейке, но позже сумел продолжить встречу.



Напомним, Уилсон лишь недавно вернулся на лёд после отбытия 14-матчевой дисквалификации за удар форварда «Сент-Луиса» Оскара Сундквиста в предсезонной игре.

Посмотреть видео удаления Уилсона также можно на YouTube-канале Sportsnet.



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