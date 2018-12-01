Кузнецов отметился голевым пасом и заработал «-1» в первой игре после сотрясения

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов принял участие во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3), вернувшись в строй после сотрясения мозга. Российский хоккеист провёл на льду 17 минут 37 секунд, четыре раза бросил в створ, выиграв четыре вбрасывания из восьми, отметился голевой передачей и показателем полезности "-1".

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Хозяева открыли счёт на 4-й минуте – отличился Никлас Бекстрём. Во втором периоде на шайбу Тома Уилсона точным броском ответил Трэвис Зейджак. В третьем игровом отрезке за «Вашингтон» два гола забил оформивший хет-трик Бекстрём, по голу в активе Андре Бураковски и Александра Овечкина, второй матч подряд поразившего пустые ворота.



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