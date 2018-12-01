«Колорадо» — «Сент-Луис»: Варламов отразил 34 броска и стал второй звездой игры

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов признан второй звездой проигранного матча с «Сент-Луис Блюз» (2:3 ОТ). Российский голкипер отразил 34 из 37 бросков по своим воротам, в последних трёх играх Варламов отразил 97 бросков из 104.

«Сент-Луис» обыграл «Колорадо», Тарасенко и Задоров забросили по шайбе

Гости повели в счёте на 5-й минуте –отличился Владимир Тарасенко, продливший голевую серию до трёх игр, одним из ассистентов выступил Иван Барбашёв. В концовке периода Александр Стин увеличил преимущество «блюзменов». «Лавины» сумели отыграться – голы на счету российского защитника Никиты Задорова и главного бомбардира сезона Микко Рантанена. Победу гостям принёс Колтон Парайко, забивший в овертайме.



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