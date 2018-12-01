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У Ковальчука нашли инфекцию в лодыжке, сроки восстановления — неизвестны

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images
У Ковальчука нашли инфекцию в лодыжке, сроки восстановления — неизвестны
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук пропустил встречу с «Калгари Флэймз» (1:4) из-за инфекции в лодыжке, сообщил главный тренер команды Уилли Дежарден.

«Это инфекция, а не травма на льду. Она возникла внезапно, сейчас сложно говорить, сколько понадобится времени на выздоровление», — приводит слова тренера LA Kings Insider.

В игре с «Эдмонтон Ойлерз» (2:3) Ковальчук не смог набрать очки 11-й раз подряд, он провёл на льду 14 минут и 11 секунд. Ранее россиянин вернулся в первую спецбригаду большинства. Последний раз форвард отмечался результативными действиями в игре с «Анахайм Дакс», который прошёл три недели назад. В той встрече россиянин стал автором заброшенной шайбы и двух результативных передач.

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