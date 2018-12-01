«Колорадо» — «Сент-Луис»: атака гостей обернулась массовой потасовкой

Во втором периоде матча «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз» (2:3 ОТ) произошла массовая потасовка. Форвард «блюзменов» Александр Стин отобрал шайбу у соперника с помощью силового приёма и бросил по воротам, после чего сам стал жертвой хита. Сразу же между хоккеистами началась массовая драка, которую с трудом остановили судьи.



В итоге защитник «Блюз» Джоэль Эдмундсон был удален на две минуты, а Эрик Джонсон​ из «Эвеланш» получил «5+10».

Посмотреть видео также можно на YouTube-канале Sportsnet.

«Сент-Луис» обыграл «Колорадо», Тарасенко и Задоров забросили по шайбе

Гости повели в счёте на 5-й минуте – отличился Владимир Тарасенко, продливший голевую серию до трёх игр, одним из ассистентов выступил Иван Барбашёв. В концовке периода Александр Стин увеличил преимущество «блюзменов». «Лавины» сумели отыграться – голы на счету российского защитника Никиты Задорова и главного бомбардира сезона Микко Рантанена. Победу гостям в овертайме принёс Колтон Парайко.