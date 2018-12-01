Рирден — о матч-штрафе Уилсона: он пытается играть по правилам, это случайность

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден после игры с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3) прокомментировал удаление до конца встречи форварда Тома Уилсона.



«Пытаюсь понять, за что нам дали удаление до конца матча. Если бы это был любой другой игрок, это были бы две минуты за атаку игрока, не владевшего шайбой. Наверное. Уилсон делает всё возможное, чтобы играть по правилам. Это непростая ситуация. Например, у нас есть два игрока, которые получили в этом сезоне сотрясения, но соперник за это не получил даже две минуты. В данном эпизоде был случайный контакт, просто игровой эпизод», — приводит слова специалиста официальный сайт «Вашингтона».

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