Сени: Уилсон ударил меня в заднюю часть плеча, повтор я не смотрел

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Бретт Сени после встречи с «Вашингтон Кэпиталз» (3:6) прокомментировал силовой приём Тома Уилсона. Напомним, во втором периоде встречи Уилсон нанёс Сени удар сзади, за что форвард «столичных» был наказан матчем-штрафом.



«Удар пришёлся в заднюю часть плеча. Не знаю, намеренно ли Уилсон это сделал, у меня не было ещё возможности посмотреть повтор», — приводит слова Сени официальный сайт «Дэвилз».



Главный тренер «Нью-Джерси» Джон Хайнс назвал удаление справедливым: «Думаю, судьи приняли верное решение. Уверен, лига разберётся с этим моментом».

Посмотреть видео силового приёма Уилсона также можно на YouTube.

Маленький мозг не у Кузнецова. Терминатор Уилсон снова бьёт наверняка Футболка «Освободите Уилли» в очередной раз входит в моду.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»