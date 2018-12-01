Парэйко забил в овертайме Варламову, держа клюшку одной рукой

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде в овертайме обыграл «Колорадо Эвеланш» — 3:2. Победную шайбу после сольного прохода забросил форвард «блюзменов» Колтон Парэйко, удерживая клюшку одной рукой.

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«Сент-Луис» обыграл «Колорадо», Тарасенко и Задоров забросили по шайбе

Гости повели в счёте на 5-й минуте – отличился Владимир Тарасенко, продливший голевую серию до трёх игр, одним из ассистентов выступил Иван Барбашёв. В концовке периода Александр Стин увеличил преимущество «блюзменов». Однако «лавины» сумели отыграться – голы на счету российского защитника Никиты Задорова и главного бомбардира сезона Микко Рантанена. Победу гостям в овертайме принёс Колтон Парейко.