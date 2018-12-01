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Итоги дня в НХЛ для россиян: три очка Овечкина, шестая шайба Свечникова в сезоне

Итоги дня в НХЛ для россиян: три очка Овечкина, шестая шайба Свечникова в сезоне
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно пять матчей. В играх приняли участие десять российских хоккеистов. Самым результативным стал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, набравший три (1+2) очка. Заброшенными шайбами также отметились Евгений Дадонов, Андрей Свечников, Владимир Тарасенко и Никита Задоров.

ИгрокКлубОчки"+/-"ШтрафБроскиХитыВремя
Дадонов

Овечкин

Кузнецов

Орлов

А. Свечников

Барбашев

Тарасенко

Каменев

Задоров		«Флорида»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Каролина»

«Сент-Луис»

«Сент-Луис»

«Колорадо»

«Колорадо»		1+0

1+2

0+1

0

1+0

0+1

1+0

0

1+0		-1

+3

-1

-2

0

+1

+1

-1

+1		0

0

0

0

0

0

0

0

0		7

4

4

1

3

0

4

2

1		0

2

0

0

3

3

0

0

5		17.34

21.29

17.37

22.58

16.39

11.57

19.41

5.35

23.22
ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Варламов«Колорадо»34 из 3791,92:3
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