Итоги дня в НХЛ для россиян: три очка Овечкина, шестая шайба Свечникова в сезоне

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно пять матчей. В играх приняли участие десять российских хоккеистов. Самым результативным стал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, набравший три (1+2) очка. Заброшенными шайбами также отметились Евгений Дадонов, Андрей Свечников, Владимир Тарасенко и Никита Задоров.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|"+/-"
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время
|Дадонов
Овечкин
Кузнецов
Орлов
А. Свечников
Барбашев
Тарасенко
Каменев
Задоров
|«Флорида»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Каролина»
«Сент-Луис»
«Сент-Луис»
«Колорадо»
«Колорадо»
|1+0
1+2
0+1
0
1+0
0+1
1+0
0
1+0
|-1
+3
-1
-2
0
+1
+1
-1
+1
|0
0
0
0
0
0
0
0
0
|7
4
4
1
3
0
4
2
1
|0
2
0
0
3
3
0
0
5
|17.34
21.29
17.37
22.58
16.39
11.57
19.41
5.35
23.22
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|34 из 37
|91,9
|2:3