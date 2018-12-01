Итоги дня в НХЛ для россиян: три очка Овечкина, шестая шайба Свечникова в сезоне

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно пять матчей. В играх приняли участие десять российских хоккеистов. Самым результативным стал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, набравший три (1+2) очка. Заброшенными шайбами также отметились Евгений Дадонов, Андрей Свечников, Владимир Тарасенко и Никита Задоров.

Игрок Клуб Очки "+/-" Штраф Броски Хиты Время Дадонов



Овечкин



Кузнецов



Орлов



А. Свечников



Барбашев



Тарасенко



Каменев



Задоров «Флорида»



«Вашингтон»



«Вашингтон»



«Вашингтон»



«Каролина»



«Сент-Луис»



«Сент-Луис»



«Колорадо»



«Колорадо» 1+0



1+2



0+1



0



1+0



0+1



1+0



0



1+0 -1



+3



-1



-2



0



+1



+1



-1



+1 0



0



0



0



0



0



0



0



0 7



4



4



1



3



0



4



2



1 0



2



0



0



3



3



0



0



5 17.34



21.29



17.37



22.58



16.39



11.57



19.41



5.35



23.22