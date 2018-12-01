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Хекстолл: «Филадельфия» готова к великим свершениям, клуб выиграет Кубок Стэнли

Хекстолл: «Филадельфия» готова к великим свершениям, клуб выиграет Кубок Стэнли
Хоккей / НХЛ

Экс-генменеджер «Филадельфии Флайерз» Рон Хекстолл поделился мнением о перспективах команды.

«Команда готова к великим свершениям. Уверен, новый генменеджер предпримет ряд шагов и выиграет Кубок Стэнли.

Слова Холмгрена о разногласиях? Мы оба хотели одного и того же. Может быть, шли к этому по-разному. Не знаю, о каких философских разногласиях идет речь. На днях он сказал, что очень агрессивен в действиях, а я в этом плане нахожусь где-то посередине среди всех генеральных менеджеров.

Существуют три этапа развития команды. Сначала надо уложиться в потолок зарплат, приобрести ресурсы. Затем нужно заняться воспитанием молодых игроков. Если мы близко подошли к цели, наступает третья стадия, где можно рисковать с обменами. Но не думаю, что мы вышли на этот уровень», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

Рон Хекстолл уволен с поста генерального менеджера «Филадельфии»
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