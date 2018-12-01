Райлли — о решающем дне для Нюландера: завтра мы сыграем с ним или без него

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли поделился мнением о ситуации с нападающим Вильямом Нюландером. Форвард, отказывающийся принять предложение «Торонто» по новому контракту, может окончательно пропустить чемпионат-2017/18, если не подпишет соглашение сегодня. Контракт нужно подписать до 01:00 мск.



«Сейчас мы ничего не можем поделать. Если его подпишут, значит, подпишут. Здорово. Если нет, будем двигаться дальше. Нам не хватает Вилли, но ситуация сейчас выглядит именно так. В любом случае завтра мы будем играть — с ним или без него», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Торонто» задрафтовал Нюландера, сына бывшего игрока НХЛ Микаэля Нюландера, под восьмым номером драфта в 2014 году. В регулярных чемпионатах НХЛ на счету форварда 135 (48+87) очков в 185 матчах, а также 8 (2+6) — в 13 играх плей-офф.

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Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19