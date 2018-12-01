Мусин: Назаров и Билялетдинов — два самых жёстких тренера в моей карьере

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Дамир Мусин поделился мнением о тренерах, с которыми приходилось работать.



«Как только вышел из самолета в Нижнекамске, сразу почувствовал себя счастливым. Я воспитанник „Ак Барса“, мне комфортно в Татарстане, тем более что здесь мне доверяют.



На скамейке Андрей Назаров чётко и требовательно ведет игру, но в обычной жизни он меняется. Могу сказать, что Зинэтула Билялетдинов — не менее жёсткий специалист, но не на лавке, а на тактических разборах. Наверное, Назаров и Билялетдинов — два самых жёстких тренера в моей карьере.



Мы показываем хороший хоккей, в каждом матче команда бьется, все решают одна-две шайбы то в нашу сторону, то в сторону соперника. Если „Нефтехимик“ чуть добавит темпа, путёвка в плей-офф будет у нас в кармане. Мне очень нравится в нижнекамской команде, верю, что мы решим задачу», — цитирует игрока Russia-Hockey.



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