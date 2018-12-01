Итоги дня в АХЛ для россиян: два очка Костина, два голевых паса Гурьянова

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, было сыграно десять матчей. В играх приняли участие девять российских хоккеистов. Заброшенной шайбой и голевым пасом отметился нападающий «Сан-Антонио» Клим Костин, форвард «Техаса» Денис Гурьянов записал в актив две результативных передачи.