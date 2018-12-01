Итоги дня в АХЛ для россиян: два очка Костина, два голевых паса Гурьянова

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, было сыграно десять матчей. В играх приняли участие девять российских хоккеистов. Заброшенной шайбой и голевым пасом отметился нападающий «Сан-Антонио» Клим Костин, форвард «Техаса» Денис Гурьянов записал в актив две результативных передачи.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
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|Волков (н)
Костин (н)
Воробьёв (н)
Гурьянов (н)
Тренин (н)
Соколов (н)
Бойков (з)
Швырёв (н)
Валиев (з)
|«Сиракьюз»
«Сан-Антонио»
«Лихай-Вэлли»
«Техас»
«Милуоки»
«Айова»
«Колорадо»
«Колорадо»
«Стоктон»
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