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Итоги дня в АХЛ для россиян: два очка Костина, два голевых паса Гурьянова

Итоги дня в АХЛ для россиян: два очка Костина, два голевых паса Гурьянова
Хоккей / НХЛ

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, было сыграно десять матчей. В играх приняли участие девять российских хоккеистов. Заброшенной шайбой и голевым пасом отметился нападающий «Сан-Антонио» Клим Костин, форвард «Техаса» Денис Гурьянов записал в актив две результативных передачи.

ИгрокКлубОчкиШтрафБроски"+-"
Волков (н)

Костин (н)

Воробьёв (н)

Гурьянов (н)

Тренин (н)

Соколов (н)

Бойков (з)

Швырёв (н)

Валиев (з)		«Сиракьюз»

«Сан-Антонио»

«Лихай-Вэлли»

«Техас»

«Милуоки»

«Айова»

«Колорадо»

«Колорадо»

«Стоктон»		0

1+1

0

0+2

0

0

0

0

0		0

0

2

0

0

2

0

2

0		0

1

0

1

3

3

4

0

1		0

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