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Талисман «Флайерз» Гритти на спор забил в баскетбольное кольцо с центра поля

Талисман «Флайерз» Гритти на спор забил в баскетбольное кольцо с центра поля
Хоккей / НХЛ

Талисман клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Гритти на спор забил в баскетбольное кольцо с центра поля в присутствии заполненной болельщиками арены.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

Напомним, Гритти произвёл фурор на старте сезона необычным внешним видом. Волосатое чудовище вызвало оторопь у хоккеистов «Флайерз», с которыми явно не посоветовались, прежде чем представить Гритти публике.

«Его отец был «хулиганом с Брод-стрит», поэтому у Гритти есть некоторые такие наклонности — он талантливый, но злющий. Всегда ожесточённо борется, конкурирует, известен силой и ловкостью, особенно если учесть его габариты. Он спокойный, но озорной. Гритти говорит, что уже давно поддерживает «Флайерз». Просто недавнее строительство в «Уэллс Фарго-центре» разрушило его тайное жилище и заставило публично показать своё лицо в первый раз», — значится в официальной биографии Гритти.

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