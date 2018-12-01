Тарасенко: «Сент-Луису» наконец воздалось за все собрания и работу

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от выигранного матча с «Колорадо Эвеланш» (3:2 ОТ). «Блюзмены» в предыдущих шести матчах потерпели пять поражений.



«Нам наконец воздалось за все собрания и работу. Мы много разговариваемдаже после поражений, у нас сильный коллектив. Надо сохранить эту атмосферу до следующей игры», — приводит слова Тарасенко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Гости повели в счёте на 5-й минуте — отличился Владимир Тарасенко, продливший голевую серию до трёх игр, одним из ассистентов выступил Иван Барбашёв. В концовке периода Александр Стин увеличил преимущество «блюзменов». «Лавины» сумели отыграться — голы на счету российского защитника Никиты Задорова и главного бомбардира сезона Микко Рантанена. Победу гостям в овертайме принёс Колтон Парайко.