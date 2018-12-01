Варламов: «Колорадо» здорово отыгрался, но потом шайба не шла в ворота

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов поделился впечатлениями от проигранного матча с «Сент-Луис Блюз» (2:3 ОТ). Российский вратарь отразил 34 из 37 бросков соперника.



«Мы здорово отыгрались. Мы проигрывали 0:2, но сравняли счет и даже могли добыть победу в третьем периоде. Но шайба просто не шла в ворота. Тяжелое поражение», — приводит слова Варламова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Сент-Луис» обыграл «Колорадо», Тарасенко и Задоров забросили по шайбе

Гости повели в счёте на 5-й минуте – отличился Владимир Тарасенко, продливший голевую серию до трёх игр, одним из ассистентов выступил Иван Барбашёв. В концовке периода Александр Стин увеличил преимущество «блюзменов». «Лавины» сумели отыграться – голы на счету российского защитника Никиты Задорова и главного бомбардира сезона Микко Рантанена. Победу гостям принёс Колтон Парайко, забивший в овертайме.