Бриндамор: недоволен форвардами «Каролины», они не пришли на вечеринку

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после поражения (1:2 ОТ) в матче с «Анахайм Дакс» выразил недовольство игрой нападающих команды. Единственный гол «ураганов» в матче забил российский нападающий Андрей Свечников.



«Сегодня недоволен несколькими ребятами, они просто не пришли на вечеринку. Хотя игроки обороны и вратарь сражались на протяжении всей встречи», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Анахайм» победил «Каролину», несмотря на гол Свечникова

Счёт в конце первого периода открыл российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников, забросивший шестую шайбу в сезоне. В концовке третьего игрового отрезка «утки» восстановили равновесие усилиями Понтуса Оберга. В овертайме победу гостям принёс Райан Гецлаф.



На счету Андрея три броска в створ и силовой приём за 16 минут 39 секунд, проведённых на льду (5.09 – в большинстве).