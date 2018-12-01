Сорокин, Диц, Доус и Михайлов – лучшие игроки КХЛ ноября

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лауреатов ноября в четырёх номинациях.



Лучшим вратарём признан Илья Сорокин (ЦСКА), одержавший победы во всех шести матчах месяца, пропустив в них лишь две шайбы. В четырёх поединках (в том числе двух гостевых) голкипер ЦСКА отыграл на ноль, выдав безголевой отрезок продолжительностью 246 минут 55 секунд.



Лучшим защитником признан Даррен Диц («Барыс»), в 10 матчах набравший 12 (3+9) очков (лучший показатель месяца среди игроков его амплуа) при показателе полезности «+9». Защитник казахстанского клуба в поединке против «Трактора» сравнял счёт, сделав дубль в течение 24 секунд. На счету Дица также победный гол в поединке против «Северстали».



Лучшим нападающим признан Найджел Доус («Автомобилист»), в 10 матчах набравший 14 (7+7) очков (лучший результат месяца среди нападающих). На счету форварда уральского клуба дубли в поединках против ХК «Сочи» и «Нефтехимика». Доус набирал очки в 8 из 10 проведённых матчей, нанёс 39 бросков по воротам и провёл 14 силовых приёмов.



Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов («Сибирь»), в девяти матчах набравший 4 (3+1) очка, и отметившийся дублем (первым в КХЛ) в гостевом поединке против «Куньлуня». 20-летний форвард в среднем проводил на льду 13 минут 53 секунды, нанёс 11 бросков по воротам и заблокировал 7 бросков соперников.



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