Стали известны составы астанинского «Барыса» и екатеринбургского «Автомобилиста» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 14:00 мск.
«Барыс»:
Граховина (Карлссон);
Даллмэн — Климонтов, Старченко — Бойд — Шевченко;
Диц — Орехов, Фрэттин — Валк — Михайлис;
Маклюков — Полохов, Асетов — Сагадеев — Акользин;
Липин — Семёнов, Панюков — Гренц — Петухов.
«Автомобилист»:
Коварж (Макаров);
Лямин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Василевский — Мишарин, Чесалин — Паре — Секстон;
Бодров — Мамкин, Крикунов — Кучерявенко — Миловзоров;
Валитов, Гареев — Грачёв — Литовченко, Рассейкин.
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«Барыс» — «Автомобилист»: стали известны составы команд