«Барыс» — «Автомобилист»: стали известны составы команд

Стали известны составы астанинского «Барыса» и екатеринбургского «Автомобилиста» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 14:00 мск.



«Барыс»:



Граховина (Карлссон);

Даллмэн — Климонтов, Старченко — Бойд — Шевченко;

Диц — Орехов, Фрэттин — Валк — Михайлис;

Маклюков — Полохов, Асетов — Сагадеев — Акользин;

Липин — Семёнов, Панюков — Гренц — Петухов.



«Автомобилист»:



Коварж (Макаров);

Лямин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Василевский — Мишарин, Чесалин — Паре — Секстон;

Бодров — Мамкин, Крикунов — Кучерявенко — Миловзоров;

Валитов, Гареев — Грачёв — Литовченко, Рассейкин.



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