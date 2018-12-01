Эксперт NHL Network: Уилсон даже не пытался избежать контакта с соперником

Известный в прошлом хоккеист обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» Алекс Тангэй, ныне работающий экспертом на NHL Network, прокомментировал спорный эпизод в матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз». Напомним, форвард «столичных» Том Уилсон получил матч-штраф за удар со слепой стороны нападающему соперника Бретту Сени.



«На повторе можно увидеть, что Уилсон даже не пытался затормозить. Он не пытался избежать контакта с соперником, который его не видел, хотя вполне мог отвернуть или остановиться», — сказал Тангэй.

Посмотреть видео эпизода с фолом Уилсона также можно на YouTube-канале Sportsnet.

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