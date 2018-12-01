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Экс-форвард «Торпедо» Клинберг сломал шею в матче чемпионата Швейцарии

Экс-форвард «Торпедо» Клинберг сломал шею в матче чемпионата Швейцарии
Хоккей / Прочие

Нападающий швейцарского «Цуга» Карл Клинберг получил перелом шейных позвонков, врезавшись в борт во время матча регулярного чемпионата. Хоккеист был срочно доставлен в больницу, где проведёт неопределённый срок.

«Последствия и тяжесть повреждений Клингберга станет известна только на следующей неделе. Пока мы только можем с радостью сообщить, что форвард не парализован и может двигать конечностями», — указано в официальном заявлении клуба.

В 22 матчах регулярно чемпионата 27-летний Клинберг записал в свой актив 16 (7+9) баллов при показателе полезности "+5" и восьми минутах штрафного времени.

В чемпионате-2015/16 Клинберг выступал за нижегородское «Торпедо», проведя 55 матчей в регулярном сезоне.

Источник: Swiss Hockey News Сообщить об ошибке
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