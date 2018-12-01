Стали известны составы челябинского «Трактора» и рижского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 15:00 мск. В состав латвийского клуба вернулся залечивший травму нападающий Линус Виделль.
«Трактор».
Демченко (Судницин);
Петров — Бэйлен, Стоу — Щехура — Томас;
Бородкин — Исаев, Глинкин — Полыгалов — Кравцов;
Алексеев — Желдаков, Губарев — Рыбаков — Кокуев;
Карпухин, Шолохов — Шаров — Ерофеев, Тридчиков.
«Динамо».
Билялов (Гудлевскис);
Алишаускас — Аляев, Кларк — Макмиллан — Гиллиес;
Сотниекс — Балинскис, Мейя — Джериньш — Гегерис;
Майоне — Шуленин, Дарзиньш — Виделль — Редлихс;
Зиле, Разгалс — Берзиньш — Маренис, Павловс.
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«Трактор» — «Динамо» Р: Виделль вернулся в состав рижан