«Трактор» — «Динамо» Р: Виделль вернулся в состав рижан

Стали известны составы челябинского «Трактора» и рижского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 15:00 мск. В состав латвийского клуба вернулся залечивший травму нападающий Линус Виделль.



«Трактор».



Демченко (Судницин);

Петров — Бэйлен, Стоу — Щехура — Томас;

Бородкин — Исаев, Глинкин — Полыгалов — Кравцов;

Алексеев — Желдаков, Губарев — Рыбаков — Кокуев;

Карпухин, Шолохов — Шаров — Ерофеев, Тридчиков.



«Динамо».



Билялов (Гудлевскис);

Алишаускас — Аляев, Кларк — Макмиллан — Гиллиес;

Сотниекс — Балинскис, Мейя — Джериньш — Гегерис;

Майоне — Шуленин, Дарзиньш — Виделль — Редлихс;

Зиле, Разгалс — Берзиньш — Маренис, Павловс.



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