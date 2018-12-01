NY Times: у Ковальчука 14 очков, но это не его мастерство, а слабость партнёров

Журналист авторитетного издания New York Times Эндрю Нолл прокомментировал трудности нападающего Ильи Ковальчука, который, будучи лучшим бомбардиром «Лос-Анджелес Кингз», получал минимум игрового времени от наставника Уилли Дежардена. Последний матч, с «Калгари Флэймз», россиянин пропустил из-за инфекции.



«Возвращение Ковальчука в НХЛ пошло явно не по плану. «Короли» были по статистике лучшей оборонительной командой лиги, но им не хватало результативности. Казалось, Ковальчук и «Лос-Анджелес» идеально подходят друг другу, а Илья может стать вторым после Павла Дацюка хоккеистом, кто выиграл чемпионат мира, Олимпиаду, Кубок Гагарина и Кубок Стэнли. Последнее, по крайней мере в нынешнем сезоне, находится под вопросом, и в достижении этой цели «короли» Ковальчуку могут и не помочь. Команда измучена недостатком результативности и плохой игрой в большинстве. Да, Илья лидирует в «Кингз» по очкам (14), но это говорит, скорее, об общей беспомощности нападения «Лос-Анджелеса», а не о его мастерстве, ведь последние 11 матчей он очков не набирал.



По крайней мере, команда может использовать Ковальчука как наставника для молодых хоккеистов. Тот же Алекс Иафалло признался, что вырос, наблюдая за Ковальчуком, и учится у него каждый день», — отмечает автор.

«Они «хоронят» Ковальчука». Что говорят об Илье эксперты НХЛ До Шипачёва ещё далеко, но тема набирает обороты. А вы как хотели?