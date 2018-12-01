«Торпедо» — «Динамо» М: место в воротах гостей займет Бочаров

Стал известен состав московского «Динамо» на матч с «Торпедо» в Нижнем Новгороде, информирует официальный «твиттер» бело-голубых. Встреча состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 16:30 мск.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Алексеев;

Миронов — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;

Койвисто — Меньшиков, Моисеев — Мозер — Кулёмин;

Пепеляев — Зайцев, Муранов — Ефремов — Бабенко.



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