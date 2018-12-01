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«Торпедо» — «Динамо» М: место в воротах гостей займет Бочаров

«Торпедо» — «Динамо» М: место в воротах гостей займет Бочаров
Хоккей / КХЛ

Стал известен состав московского «Динамо» на матч с «Торпедо» в Нижнем Новгороде, информирует официальный «твиттер» бело-голубых. Встреча состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 16:30 мск.

«Динамо» Москва:

Бочаров (Ерёменко);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Алексеев;
Миронов — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;
Койвисто — Меньшиков, Моисеев — Мозер — Кулёмин;
Пепеляев — Зайцев, Муранов — Ефремов — Бабенко.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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