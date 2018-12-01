Стал известен состав московского «Динамо» на матч с «Торпедо» в Нижнем Новгороде, информирует официальный «твиттер» бело-голубых. Встреча состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 16:30 мск.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Алексеев;
Миронов — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;
Койвисто — Меньшиков, Моисеев — Мозер — Кулёмин;
Пепеляев — Зайцев, Муранов — Ефремов — Бабенко.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Торпедо» — «Динамо» М: место в воротах гостей займет Бочаров