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Iltalehti: секрет успеха «Автомобилиста» — давать большие деньги звёздам

Iltalehti: секрет успеха «Автомобилиста» — давать большие деньги звёздам
Хоккей / КХЛ

Финское издание Iltalehti поделилось мнением об успехах екатеринбургского «Автомобилиста» в Континентальной хоккейной лиге.

«От „Автомобилиста“ ждали прорыва, но серия из 18 побед на старте чемпионате получилась по-настоящему уникальной. Тем более удивительно, что речь идёт о клубе, который никогда не побеждал в плей-офф КХЛ.

Рецепт успеха „Автомобилиста“ прост. Во-первых, нужно взять большие деньги и дать их звёздам — Найджел Доус, Дэн Секстон и Стефан Да Коста на троих набрали уже 97 очков. Во-вторых, нужно пригласить главного тренера Андрея Мартемьянова, который в прошлом сезоне блеснул на тренерском мостике „Амура“», — написал журналист Саша Хуттунен.

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Они считают это информационной атакой.

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