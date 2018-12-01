«Авангард» — «Металлург»: вторым вратарём хозяев заявлен Иван Налимов

Стал известен состав «Авангарда» на домашний матч с магнитогорским «Металлургом», информирует официальный «твиттер» клуба. Вторым вратарём заявлен Иван Налимов, подписавший с «ястребами» пробный контракт. Встреча «Авангард» — «Металлург» состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 17:00 мск.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Емелин — Покка, Стольберг — Семёнов — Петров;

Чудинов — Пивцакин, Тальбо — Деарне — Кошелев;

Яремчук, Манукян, Галимов — Стась — Якимов.