Стал известен состав «Авангарда» на домашний матч с магнитогорским «Металлургом», информирует официальный «твиттер» клуба. Вторым вратарём заявлен Иван Налимов, подписавший с «ястребами» пробный контракт. Встреча «Авангард» — «Металлург» состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 17:00 мск.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Покка, Стольберг — Семёнов — Петров;
Чудинов — Пивцакин, Тальбо — Деарне — Кошелев;
Яремчук, Манукян, Галимов — Стась — Якимов.
«Авангард» — «Металлург»: вторым вратарём хозяев заявлен Иван Налимов