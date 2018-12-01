Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и череповецкой «Северстали» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 17:00 мск. У гостей на позиции центрального нападающего сыграет номинальный защитник Вадим Кудако.
«Северсталь»:
Фурх (Артамкин);
Лекомцев — Корнеев, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;
Минеев — Хохлов, Странски — Карлин — Лапин;
Кулда — Калашников, Рыбин — Кудако — Захарчук;
Сычушкин — Яшин, Монахов — Кодола — Щербина.
«Нефтехимик»:
Ежов (Коротаев);
Мусин — Шарипзянов, Няттинен — Руохомаа — Пуустинен;
Брынцев — Огурцов, Галимов — Нестрашил — Падакин;
Тимашов — Волгин, Шафигуллин — Куликов — Бикмуллин;
Семенов, Хайруллин — Шарифьянов — Аркалов; Здунов.
«Нефтехимик» — «Северсталь»: Кудако выйдет на лёд в качестве центрфорварда