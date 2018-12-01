«Нефтехимик» — «Северсталь»: Кудако выйдет на лёд в качестве центрфорварда

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и череповецкой «Северстали» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 17:00 мск. У гостей на позиции центрального нападающего сыграет номинальный защитник Вадим Кудако.



«Северсталь»:



Фурх (Артамкин);

Лекомцев — Корнеев, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;

Минеев — Хохлов, Странски — Карлин — Лапин;

Кулда — Калашников, Рыбин — Кудако — Захарчук;

Сычушкин — Яшин, Монахов — Кодола — Щербина.



«Нефтехимик»:



Ежов (Коротаев);

Мусин — Шарипзянов, Няттинен — Руохомаа — Пуустинен;

Брынцев — Огурцов, Галимов — Нестрашил — Падакин;

Тимашов — Волгин, Шафигуллин — Куликов — Бикмуллин;

Семенов, Хайруллин — Шарифьянов — Аркалов; Здунов.