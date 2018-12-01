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«Спартак» — ЦСКА: в воротах красно-белых впервые в сезоне начнёт матч Трушков

«Спартак» — ЦСКА: в воротах красно-белых впервые в сезоне начнёт матч Трушков
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Спартака» и ЦСКА на московское дерби, информируют клубы в «Твиттере». Встреча пройдёт сегодня, 1 декабря, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В воротах «Спартака» матч начнёт Александр Трушков, впервые в сезоне выбранный стартовым голкипером.

«Спартак»:

Трушков (Гудачек);
Калинин — Кулик, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Кутейкин — Григорьев, Фёдоров — Максвелл — Хохлачев;
Дыбленко — Провольнев, Злобин — Ганзл — Никонцев;
Педан — Круженков, Лещенко — Воронин — Цыплаков.

ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Шалунов — Григоренко;
Романов — Марченко, Калинин — Андронов — Мамин;.
Дальбек — Робинсон, Слепышев — Попов — Телегин;
Науменков, Окулов — Вей — Хансен.

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