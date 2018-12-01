У «Торонто» последний шанс договориться с Нюландером. Дедлайн — 1:00 мск

Дедлайн по контрактной ситуации Вильяма Нюландера и клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл лифс» назначен на 17:00 субботы по восточному североамериканскому времени (01:00 воскресенья по московскому времени).



22-летний Нюландер, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, должен до этого срока заключить контракт с «Лифс» или другим клубом, в который «Торонто» может его обменять. Если он этого не сделает, то сезон НХЛ ему придется пропустить. Следующий сезон Нюландер начнёт в качестве ограниченно свободного агента.



Сейчас шведский хоккеист тренируется с молодёжным составом шведской команды АИК.



1 июля 2019 года такой же статус получат Остон Мэттьюс и Митч Марнер, у которых заканчиваются контракты новичков.

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