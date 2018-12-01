Цулыгин: «Салавату» очень тяжело даются шайбы, мучение какое-то

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги встречи с «Адмиралом» (1:2 Б).



«У нас очень сложно даётся каждая шайба, в последних играх это просто какое-то мучение, вымучиваем каждый гол. В обороне играем неплохо, выстояли и две, и пять минут удаления, то есть в меньшинстве сыграли хорошо, но при этом забить никак не можем. Что-то где-то разладилось именно в атаке, моменты есть, но не идёт.



Почему не играл Умарк? Дали ему отдохнуть, он нормально отреагировал.



Третье удаление до конца матча Бурдасова в сезоне? Сейчас не могу прокомментировать, нужно пересмотреть момент, но раз судьи дали «5+20», значит, видимо, нарушение было. Это, конечно, недопустимо, тем более в таких сложных играх, когда каждый гол даётся очень тяжело, и оставлять команду в меньшинстве на 5 минут очень неправильно.



Почему Шэн не появлялся в третьем периоде? Убрали его из-за того, что перешили на игру в три звена, потому что удалился Бурдасов», — передает слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

«Салават» потерпел третье поражение подряд, уступив «Адмиралу»